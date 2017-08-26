Dışişleri: İnsani krize benzer bir duruma yol açılmamasını temenni ediyoruz

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, Myanmar\'da dün meydana gelen saldırılar kınanarak, \"Saldırılara karşı alınacak önlemlerde sivil halka zarar verilmemesini ve geçtiğimiz yılın son aylarında ortaya çıkan insani krize benzer bir duruma yol açılmamasını temenni ediyoruz\" denildi.

Bakanlık tarafından Myanmar\'ın Rakhayn eyaletinin kuzeyinde, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"Myanmar\'da, Rakhayn Eyaletinin kuzeyinde 25 Ağustos 2017 günü güvenlik güçlerine yönelik saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylardan endişe duyuyoruz. Saldırıları kınıyor ve Rakhayn Eyaletindeki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceğini vurguluyoruz. Saldırıların Rakhayn Eyaletindeki sorunların çözümüne yönelik kapsamlı çözüm tavsiyeleri içeren Rakhayn Danışma Komisyonunun raporunun açıklandığı sırada meydana gelmiş olmasından ayrıca üzüntü duyuyoruz. Bölgedeki sorunların sözkonusu raporda yer verilen tavsiyelerin biran evvel hayata geçirilmesi suretiyle çözüme kavuşturulması samimi arzumuzdur. Saldırılara karşı alınacak önlemlerde sivil halka zarar verilmemesini ve geçtiğimiz yılın son aylarında ortaya çıkan insani krize benzer bir duruma yol açılmamasını temenni ediyoruz\"