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Politika

Dışişleri: Gazze'deki yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de 11 Kasım 2018 tarihinden bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz" denildi

13 Kasım 2018 20:29

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Gazze\'de 11 Kasım 2018 tarihinden bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz\" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"Gazze’de 11 Kasım 2018 tarihinden bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumu İsrail’in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.\" 

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