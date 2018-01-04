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Dışişleri :  Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir

ANKARA, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından  ABD'deki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jüri tarafından 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı

04 Ocak 2018 13:43

ANKARA, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından  ABD\'deki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın jüri tarafından 6 suçlamanın 5\'inden suçlu bulunması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"ABD mahkemesi,  sahte ve siyasi istismara müsait sözde \'delillere\' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye\'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte,  daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye\'nin içişlerine müdahil edilmiştir\" denildi.  
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; \"New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir. ABD mahkemesi,  sahte ve siyasi istismara müsait sözde \'delillere\' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye\'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte,  daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye\'nin içişlerine müdahil edilmiştir. Bu arada ABD tarafından  maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının  yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir.\"
 

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