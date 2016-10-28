Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü belli oldu

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a Büyükelçi olarak atanan sözcü Tanju Bilgiç'in yerine son kararname ile Dakka Büyükelçiliği’nden merkeze dönen Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nu atadı.

Pazartesi günü göreve başlayacak Müftüoğlu, Enformasyon Genel Müdürü oldu. Böylece Sözcülük makamı da yeniden Büyükelçi seviyesine çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Müftüoğlu, London School of Economics'te Uluslararası İlişkiler Tarihi alanında master yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs dairesinde görev yapan Müftüoğlu, 2007'de Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'ne atanmış, aynı yerde Daimi temsilci yardımcılı olarak çalıştıktan sonra 2013'te Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği'ne atanmıştı.

Eylül 2015'te Türkiye'ye dönen Büyükelçi Müftüoğlu, hali hazırda Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanlıkları Koordinasyon Komitesi'nin başkanlığını yapıyordu.