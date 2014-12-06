T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı'nı karı-koca yönetecekler

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun yardımcılığına eşi Ayşe Sinirlioğlu atandı

06 Aralık 2014 01:51

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren müsteşar ve bürokrat atamalarına göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun yardımcılığına eşi Ayşe Sinirlioğlu getirildi.

Üçlü kararnama ile atanan Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, yaklaşık üç aydır vekaleten yürüttüğü göreve resmen atanmış oldu.

ilerihaber.org'un haberine göre, Ayşe Sinirlioğlu, 2008-2011 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği ve 12 Mayıs 2011-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Madrid Büyükelçiliği görevinde bulundu. Bugünkü Resmi Gazete’nin 2014/1122 numaralı kararında “Açık bulunan 1'inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığı'na, Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu atanması, 657 sayılı Kanunun 76'ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür” ifadeleri yer aldı.

 

ETİKETLER

feridun sinirlioğluayşe sinirlioğludışişleri bakanlığımüsteşarresmi gazete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24