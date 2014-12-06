Dışişleri Bakanlığı'nı karı-koca yönetecekler

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren müsteşar ve bürokrat atamalarına göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun yardımcılığına eşi Ayşe Sinirlioğlu getirildi.

Üçlü kararnama ile atanan Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, yaklaşık üç aydır vekaleten yürüttüğü göreve resmen atanmış oldu.

ilerihaber.org'un haberine göre, Ayşe Sinirlioğlu, 2008-2011 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği ve 12 Mayıs 2011-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Madrid Büyükelçiliği görevinde bulundu. Bugünkü Resmi Gazete’nin 2014/1122 numaralı kararında “Açık bulunan 1'inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığı'na, Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu atanması, 657 sayılı Kanunun 76'ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür” ifadeleri yer aldı.