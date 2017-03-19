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Dışişleri Bakanlığı'nden Almanya'ya kınama

"Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine gözyumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür"

19 Mart 2017 02:18

Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Frankfurt kentinde PKK yanlılarının gerçekleştirdiği gösteri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine gözyumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür" denildi.

Dışişlerinin yaptığı açıklama şöyle:

"Frankfurt'ta PKK terör örgütünün sembollerinin ve terörist başının resimlerinin kullanılarak gösteri yapılmasına Alman makamlarının izin vermiş olması ibret verici bir hadisedir.

Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine göz yumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür.

Öte yandan, terör örgütünün ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye'nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standartın en vahim örneğini oluşturmaktadır.

Bu samimiyetsiz yaklaşımı kınıyoruz.

Tepkimiz Almanya'nın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir.

 

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