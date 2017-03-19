Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale şehitlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102.yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için dua etti

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü kutlamaları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri, kent merkezindeki 18 Mart Stadyumu'ndaki programın ardından, Gelibolu Yarımadası Hisarlıktepe Mevkii'ndeki Çanakkale Şehitleri Abidesi'nde devam etti.

Protokol üyelerinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle tören alanına geldi. Şehitlikteki törende, askerler sıkı güvenlik önlemleri aldı. Tören alanına girişlerde, sıkı arama yapıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü kutlamalarında ilkler de yaşandı. Kutlamanın yapıldığı alanın, Şehitler Anıtı'nın bulunduğu yönüne iki dev ekran kuruldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bazı törenlere katılan, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden üniformalı askerler de yine buradaki kutlamalara ilk kez katıldı.

Tarihi kıyafetler içerisinde, temsil ettikleri Türk devletinin bayraklarını tutan askerler, Şehitler Abidesi'nin önünde konuşmaların yapıldığı kürsünün sağ ve sol bölümlerinde durdu.

Davetliler ve protokol üyeleri için karşılıklı iki portatif tribünün kurulduğu tören alanına ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile geldi.

Orgeneral Hulusi Akar, burada silah arkadaşlarını ve portatif tribünlerdeki özel davetlileri, gazileri selamladı. Törenin başlangıcına kadar, burada bulunan askeri bando da marşlar çaldı.

Tören, Kuran okunup, dua edilmesiyle sona erdi. Törenin bitmesiyle Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan ve beraberindekiler, basına kapalı olarak şehitlik defterini imzaladı, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemeden anıttan ayrıldı.

Tören alanında kalan davetliler ise körfeze bakan seyir bölgesindeki portatif tribüne geçti. Burada, Türk Yıldızları, boğaz üzerinde gösteri uçuşu yaptı.