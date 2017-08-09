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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama

"Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Adası'ndan Türkleri etnik temizlik uygulayarak ihraç etmek amacıyla, uzun yıllar boyunca her türlü korku ve şiddet yöntemine başvurmuştur"

09 Ağustos 2017 23:56

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri'nden yapılan açıklamaya ilişkin, "Gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 8 Ağustos tarihli bir açıklamasında bazı asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, "Gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle: 

"Erenköy Direnişi'nin 53'üncü yıldönümü dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anılmıştır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından ise bu konuda talihsiz bir açıklama yapıldığı görülmektedir.

Kıbrıs Türkü'nün 1964 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan'ın ortak enosis emellerine ve etnik temizlik girişimlerine karşı verdiği bu cesur ve onurlu mücadeleye Anavatan ve Garantör Türkiye tarafından sağlanan desteğe ilişkin olarak sözkonusu Yunan açıklamasında yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz.

Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Adası'ndan Türkleri etnik temizlik uygulayarak ihraç etmek amacıyla, uzun yıllar boyunca her türlü korku ve şiddet yöntemine başvurmuştur. Yapılan açıklama da, herhalde bundan dolayı duydukları suçluluk duygusundan kaynaklanmaktadır."

  

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