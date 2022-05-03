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Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin açıklama

"Daha önce ilan edilen hedef, teyit edilmiştir"

03 Mayıs 2022 16:32

Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, “Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir” denildi.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci görüşmelerinin üçüncüsü Viyana'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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