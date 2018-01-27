Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yla gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz” açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin ifadeleri hakkında, "Söz konusu ifadeler, ABD Başkanı'nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla İsviçre'nin Davos kentinde düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin sarf ettiği ifadelerle ilgili yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Trump'ın 25 Ocak'ta Davos'ta Netanyahu'yla düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşıladıklarını belirten Aksoy, "Söz konusu ifadeler, ABD Başkanı'nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Aksoy, Kudüs'ün nihai statüsünün, tartışmasız olarak, İsrail-Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne yönelik, barış sürecinin öteden beri en temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı. Aksoy, şunları belirtti:

"Uluslararası toplumun çözüm sürecine ilişkin yerleşik parametrelerinin ABD yönetiminin BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı şekilde aldığı ve esasen uluslararası toplum tarafından reddedilen tek taraflı bir kararla tadili mümkün değildir.

Aynı şekilde, İsrail-Filistin sorununun çözüm sürecine, taraflardan sadece birinin istek ve beklentilerini yerine getirip, diğer tarafı dışlayarak, hatta cezalandırarak katkıda bulunulamayacağı açıktır. Bu şekilde sığ ve basiretsiz bir düşünce yapısının Orta Doğu'nun barış ve istikrarını doğrudan ilgilendiren bir meselede ara bulucu rolü oynaması beklenemez. ABD'nin ivedilikle, daimi üyesi bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin kararları başta olmak üzere, uluslararası toplumun bu konudaki güçlü iradesine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz."

Ne olmuştu?

Netanyahu ve Trump ile Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ve İsrail ilişkileri hiçbir zaman bu kadar güçlü olmadığını vurgulayan Trump "Dürüstçe şunu da söyleyebilirim, Başbakan Benyamin Netanyahu ile kişisel olarak da yakın dostuz. İsrail’le aralarında ticaretin de olduğu birçok konuda devam eden müzakerelerimiz var." açıklaması yaptı.

“Gelecek sene Kudüs'te ABD Büyükelçiliği açılacak”

İsrail ile devam eden müzakerelerde ele alınan konular arasında en büyük başlığın ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması olduğunu ifade eden Trump şöyle konuştu: "Bunlar arasında en büyük hamle –ki çok tarihi ve önemli bir hamleydi–, bildiğiniz gibi ABD elçiliğimizi Kudüs’e taşıyacağımız idi. Bu çok gecikmiş, yıllarca gecikmiş bir hamleydi. Bu yüzden de elçiliğin küçük bir versiyonunu gelecek sene Kudüs’te açıyor olacağız. Bu çok büyük bir onur."

“Filistin'in boykotu saygısızlık”

ABD tarafından mali yardım sağlanması için Filistin'in İsrail'le barış görüşmelerine tekrar başlaması gerektiğini belirten Trump, Filistin yönetiminin geçen günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararlarını 'saygısızlık' olarak nitelendirdi. Trump, "Bir hafta önce bizim büyük başkan yardımcımızın ziyaretine izin vermeyerek bize saygısızlık yaptılar. Biz onlara yüzlerce milyon dolar yardım ve destek sağlıyoruz. Bu para masada ve oturup barış müzakeresi yapılmadığı sürece onlara gitmeyecek" ifadelerini kullandı.