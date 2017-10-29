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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı

ANKARA, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

29 Ekim 2017 02:44

ANKARA, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da bir otele düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Türkiye\'nin Somali halkı ve hükümetinin yanında olduğu belirtilen mesajda \'\'Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Hamarweyne bölgesindeki bir otelde  bu akşam (28 Ekim) meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı büyük  bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Türkiye terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir\'\' ifadeleri yer aldı.

 

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