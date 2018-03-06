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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a: Sözcü saçmalamaya devam etmiş

Pentagon, Afrin'deki operasyonun IŞİD'le mücadeleyi etkilediğini savunmuştu

06 Mart 2018 13:39

Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Pentagon sözcüsü Rob Manning'in PKK yöneticilerinden biri olan 'Mazlum Kobani' için 'General Mazlum' ifadelerini kullanmasını eleştiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Sözcü saçmalamaya devam etmiş" dedi.

ABD-Türkiye arasında gerçekleştirilecek çalışma gruplarına ilişkin, "Suriye-Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington’da yapılacak" açıklamasında bulunan Aksoy, Çekya'da Türkiye'nin talebiyle tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'le ilgili olarak da, "Hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pentagon sözcüsü Manning'in açıklamalarına da değinen Aksoy, "Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PYD/YPG’nin PKK bir parçası olduğu ortaya konuldu" diye konuştu. Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" diye ekledi. 

'General Mazlum' Türkiye'nin kırmızı listesinde

Dün günlük basın toplantısında konuşan Manning, "General Mazlum ve Suriye'de IŞİD'den alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, IŞİD ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. 

Manning'in 'General Mazlum' diye hitap ettiği 'Mazlum Kobani' kod isimli Şahin Cilo, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan aranan teröristler listesinin "kırmızı" kategorisinde yer alıyor.

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