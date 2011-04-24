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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN OBAMA'YA TEPKİ ANKARA (A.A)

24 Nisan 2011 15:55

-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN OBAMA'YA TEPKİ ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Barack Obama'nın dün yayımladığı mesajla, "Türkler ile Ermeniler arasında ortak tarihlerinin acılı bölümüne ilişkin anlaşmazlıkta, Ermeni görüşlerini yansıtan bir yaklaşım ortaya koyduğunu" açıkladı.  Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, "Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamayı çok sorunlu buluyor ve esefle karşılıyoruz" denildi. "İç siyaset kaygılarıyla yapılan bu tür açıklamalar, Türkler ve Ermenilerin adil hafızaya ulaşmalarını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır" denilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Tartışmalı tarihi olayları seçici bir adalet duygusuyla yorumlayan tek yanlı açıklamalar gerçeğin anlaşılmasını engellemektedir." Açıklamada, "ABD'den beklentimiz, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve tarihi boyuta ilişkin çalışmaları zorlaştırması değil, kolaylaştırmasıdır. Tarihi acılar arasında taraf tutan bu tür açıklamalar, barışa ve halkların ortak geleceğine hizmet etmemektedir" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Güncel siyasi çıkar hesaplarıyla tarihin yazımına yapılmaya çalışılan tüm müdahalelere rağmen, adil hafızaya ulaşma çabalarımızı ve Ermenistan ile ortak geleceğimizi bu zeminde inşa etme kararlılığımızı sürdüreceğiz" denildi.

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