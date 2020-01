Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a gideceklere uyarı: Kalabalıktan uzak durun

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a seyahat edecek ve Mısır’da yaşayan Türk vatandaşları için duyuru yayımlayarak bazı uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, Mısır'da meydana gelen son olaylarda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralandığı hatırlatılarak, Mısır geçici hükümetinin, ülke genelinde olağanüstü hal, Kahire, Giza, İskenderiye, Minya, Beni Süef, Asyut, Sohag, El-Bahaire, Kuzey Sina, Güney Sina (turizm merkezleri hariç), Süveyş, İsmailiye, Feyyum ve Qina vilayetlerinde saat 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan ettiği vurgulandı.

"Bu çerçevede, halen Mısır'da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri bakımından her türlü tedbiri almaları, her koşulda müteyakkız bulunmaları ve gösterilerin yapıldığı olay mahallerinden ve her türlü kalabalıktan özellikle uzak durmaları önem taşımaktadır" denilen duyuruda, vatandaşların Bakanlık ve Kahire Büyükelçiliğince yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri de tavsiye edildi.

"Bu dönemde, Mısır'a seyahat edecek kişilerin doğrudan uçak seferi bulunan tatil beldeleri ve merkezler dışında karayoluyla seyahatten kaçınmalarında, Mısır'da bulundukları süre zarfında ise gösterilerin yapıldığı meydanlardan uzak durmalarında fayda görüldüğü" belirtilen duyuruda, Mısır'a seyahat edecek ve halen bu ülkede yaşayan vatandaşların olağan dışı hallerde Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğu'nun yanı sıra haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne de başvurabilecekleri duyuruldu.