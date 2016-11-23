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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili 'Sürecin kritik aşamasında çok değerli bir fırsatın kaçırılmış oldu' dedi

23 Kasım 2016 02:13

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “Sürecin bu kritik aşamasında çok değerli bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, Kıbrıs Türk tarafıyla ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması için İsviçre’de yapılan görüşmelere dair sorulan bir soruya yanıt verdi. Mont Pèlerin’deki görüşmelerden sonuç alınamadığını anımsatan Müftüoğlu, “Sürecin bu kritik aşamasında çok değerli bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada, Kıbrıs Türk tarafıyla ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Garantörlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek 5'li Konferansın tarihinin gecikmeksizin belirlenmesinde ve bu arada görüşmelerin devamında fayda görülmektedir. Türkiye'nin Kıbrıs meselesine yaşayabilir bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığı sürmektedir” ifadelerini kullandı. 

 

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