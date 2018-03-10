Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen kanun tasarısı için kınama

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı\'ndan, İsrail\'e kınama geldi. Açıklamada \"İsrail İçişleri Bakanı\'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti\'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu\'nda kabul edilmesini kınıyoruz\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamantosu\'ndan geçen kanun tasarısı için bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İsrail İçişleri Bakanı\'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti\'nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu\'nda kabul edilmesini kınıyoruz. 1967 yılında Doğu Kudüs\'ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs\'te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail\'in, Filistinliler\'in, temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs\'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz.\"

