Dışişleri Bakanlığı'ndan 'FETÖ' uyarısı gelince Fenerbahçe Zürih'teki oteli terk etmiş

UEFA Avrupa Ligi kupasında Grasshoppers ile rövanş maçı için İsviçre’ye giden sarı lacivertliler, otele yerleşmek üzereyken Dışişleri Bakanlığı’nın “Otel sahiplerinin FETÖ ilişkisi var” uyarısı geldi. Kafile 25 bin Euro ödeyip rezervasyonu iptal etti, 50 bin Euro’ya başka otele geçti.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Fenerbahçe Zürih’te yaşanan olaydan sonra futbolcular tedirgin olmasın diye medyaya yansımaması için büyük çaba sarf etti.

24 Ağustos Çarşamba günü Grasshoppers rövanşı için İsviçre’nin Zürih kentine giden sarı lacivertli kafilenin Mövenpick Otel’de kalması planlanmıştı. Kafile rezervasyonu yapılan odalarına yerleşmek üzere otele geldi. Bu sırada kulübe Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yazı geldi.

Ankara'dan uyarı

Yazıda takımın kalacağı otelin Arjantinli bir gruba ait olduğu ancak bu grubun 'FETÖ' ile finansal bağının bulunduğu belirtiliyordu. Bakanlık yazıda burada kalınması halinde güvenlik zaafiyeti oluşabileceğine de dikkat çekiyordu.

Ankara’dan gelen yazı İstanbul’da kulübe ulaşır ulaşmaz, İsviçre’de otele yerleşmek üzere olan kafile uyarıldı ve oradan ayrılınması istendi.

Bunun üzerine Zürih’teki kafile yöneticileri, futbolcular odalarına yerleşmeden otel yetkililerine, orada kalamayacaklarını bildirdi.

Ancak bir polemiğin tarafı olmamak için ayrılma kararı, otel yetkililerine başka bir gerekçeyle anlatıldı. “Otel önünde gösteri yapılacağı bilgisi aldık. Güvenlik nedeniyle kalamayacağız” diyen sarı lacivertliler, iptal kaynaklı 25 bin Euro cezayı ödedi ve otelden ayrıldı.

Olay sırasında detaylı bir otel araştırması yapma zamanı olmayan ve Zürih’in en pahalı otellerinden biri olan Dolder Grand’ı bulan Fenerbahçe kafilesi, kısa sürede oraya yerleşti. Kişi başı gecelik fiyatı 900 Euro olan ve herkesin ayrı odalarda kalabileceği yeni otelin yüksek maliyetini umursamayan Fenerbahçe Kulübü, 50 bin Euro’nun üzerinde ekstra bir ödeme yaptı.

Yaşanan tüm bu gelişmeler, konsantrasyonları bozulmasın diye futbolculardangizlenirken, durum onlara, otelle ilgili başka gerekçelerle anlatıldı. Böylece büyük sıkıntı doğurabilecek otel konusu bakanlığın uyarısı ve kulübün hızlı hareketiyle çözümlenmiş oldu.