Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan'a 'gaddar diktatör' diyen Yunan bakana yanıt: Kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, bir demecinde “Erdoğan gibi gaddar bir diktatöre dönüşen aşırı unsurların açıklamalarını yanıtsız bırakamayız” diyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a cevap verdi. Bakanlık açıklamasında “Yunan Bakanı kınıyor ve açıklamalarını iade ediyoruz” ifadesi kullanıldı ve sözleri ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Dedeağaç’a kaçan askerlerle ilgili konuşan Yunan bakan “Eğer darbeci askerler “Yunanistan’da haklarından yoksun bırakılırlarsa Yunan vatandaşları da kendilerini güven içinde hissedemez” görüşünü savunmuştu.

Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bize Sevr’i gösterip Lozan’a razı ettiler’ diyerek barış anlaşmasını ve Türkiye’nin mevcut sınırlarını tartışmaya açmasınaysa “Lozan’ı istemiyorsanız Sevr’e geri dönelim’ karşılığını vermişti.

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında, suçluların geri verilmesi ve cezaî, sahada karşılıklı adlî yardım hakkında 7 mart 1939’da imza edilen anlaşmaya göre askerlerin iade edilmesi gerektiğini savunuyor.