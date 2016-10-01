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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ege adaları açıklaması

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, kendi döneminde teslim edilip, Yunan bayrağı çekilen 16 tane adaya baksın" demişti

01 Ekim 2016 23:07

Dışişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, kendi döneminde teslim edilip, Yunan bayrağı çekilen 16 tane adaya baksın önce” ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Ege meselelerinin" Yunanistan ile Türkiye arasında mevcut diyalog kanalları çerçevesinde tüm yönleriyle ele alındığı, Ege'deki ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü bağlamında son 13 yıldır herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin 2003 yılından itibaren Ege denizindeki bazı ada ve/veya adacıkların egemenliğini başka bir ülkeye devrettiğine ilişkin iddia ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Öte yandan, komşumuz Yunanistan ile aramızda Ege bağlamında birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorunun mevcut olduğu da bir vakıadır. Ege’de bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır."

Açıklamada, "Ege meselelerinin" Yunanistan ile Türkiye arasında mevcut diyalog kanalları çerçevesinde tüm yönleriyle ele alındığı, Ege'deki ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü bağlamında son 13 yıldır herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

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