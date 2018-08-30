Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dimitris Kufodinas' açıklaması: Yunanistan'ı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a izin hakkı vermesini şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır.

Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyet yaratmaktadır."

Kimdir?

Dimitris Kufodinas, "Yunanistan'ın en kanlı terör örgütü" olarak nitelendirilen 17 Kasım'ın tetikçisi olarak biliniyor. Kufodinas, 1985'ten, örgütün dağıtıldığı 2002'ye kadar, aralarında iki Türk diplomatın (1991'de Çetin Görgü ve 1994'te Ömer Sipahioğlu) bulunduğu 11 siyasi cinayetin tetikçisi.

Örgüt, yabancı diplomatlar dışında birçok Yunan iş adamı, armatör ve medya patronlarına yönelik cinayetleri de kapsayan 84 "terör eylemini" üstlenmiş; kendisine siyasi ve "devrimci" bir profil çizmeyi ve "yeni kuşak teröristlerin idolü" haline gelmeyi amaçlamıştı.

Dimitris Kufodinas'ın öldürdüğü kişiler arasında 2 Amerikalı ve bir İngiliz ataşe de bulunuyor.