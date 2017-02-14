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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Yeşiller Partisi'nin iddiasına yanıt

Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Milletvekili Pilz, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu öne sürmüştü

14 Şubat 2017 03:39

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Milletvekili Peter Pilz'in Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğu iddiasına yanıt verdi. Müftüoğlu şöyle konuştu:

"Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Avusturyalı yetkililere, sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya’daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

Pilz, başkent Viyana'da 10 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu, bunun Viyana'da görev süresini tamamlayan bir Türk yetkili tarafından koordine edildiğini iddia etmişti.

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