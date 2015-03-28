Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Zirvesi yalanlaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Arap Ligi zirve toplantısına gözlemci olarak katılmayı talep ettiği yönündeki haberlerin mesnetsiz olduğunu ve Türkiye’nin böyle bir talebinin olmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bilgiç, Türkiye’nin Arap Ligi zirve toplantısına katılımının engellendiği yönünde basına yansıyan haberlere ilişkin bir soruya cevabında, "Mısır medyasına atfen, ülkemizin 28-29 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenen Arap Ligi zirve toplantısına gözlemci olarak katılmayı talep ettiği yönündeki haberler mesnetsizdir. Türkiye’nin böyle bir talebi olmamıştır" ifadesini kullandı.