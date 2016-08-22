Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki diplomatlara OHAL brifingi

Dışişleri Bakanlığınca, Ankara’daki yabancı misyon ve uluslararası örgüt temsilcilerine, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından alınan önlemler ve olağanüstü hal uygulamalarına ilişkin bilgi verildiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Salim Esenli bugün Dışişleri Bakanlığında Müsteşar vekili sıfatıyla yabancı misyon ve uluslararası örgüt temsilcilerine brifing verdi.

Brifingde, darbe girişiminin akabinde alınan önlemler, 'FETÖ'nün Türkiye ve yurt dışı yapılanması ve anayasal düzen çerçevesinde TBMM tarafından ilan edilen olağanüstü hal uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.