Dışişleri Bakanlığı'ndan ahiret soruları!

Dışişleri Başkanlığı’nın Hukuk Müşavirliği sınavının psikolojik testinde adaylara “Ahirete inanır mısınız? Haftada kaç defa Kuran okursunuz? Peygamberin gökyüzüne çıktığına inanır mısınız?” soruları yöneltildi. Kişilerin inanç ve görüşlerinin açıklanmaya zorlandığı sınavı, Dışişleri Bakanlığı “Dinsel değil, bilimsel ve psikolojik test” olarak savundu.



Dini propagandadan ceza alan Adnan Oktar’a (Adnan Hoca) yaradılışı anlatması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izinli olarak İstanbul’daki ilköğretim okullarına ve liselerde konferans verdirildi.

Ankara Keçiören Lisesi müdürünün, öğrencilere dağıtmak için doğrudan Diyanet İşleri Vakfı’na “Okulumuz öğrencilerine Kuran’a olan ilgiyi arttırmak için sizin aracılığınız ile Kuranıkerim dağıtmak istiyoruz. Bunun için 700 adet Kuranıkerim’in mealini hibe etmeniz hususunda, gereğini bilgilerinize arz ederim” deyip demediğine ilişkin Çelik’e soru önergesi verildi.

Çelik, durumu, “Öğrencilerin bilgiye doğrudan ulaşmak amacı ile Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Kuranıkerim istenmesinde herhangi bir kasıt olmadığı görüş ve kanaatine varıldığından idari, disiplin mali ve asli yönden işlem yapılmasına gerek duyulmadını” açıkladı. (Cumhuriyet)