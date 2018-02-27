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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yalanlama: Afrin konusunda diplomatik görüşme yok

CENTCOM, Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler yapıldığını açıklamıştı

27 Şubat 2018 14:46

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli Binbaşı Adrian Rankine-Galloway'in "Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var" açıklamasına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan yalanlama geldi. 

“ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir" diyen Aksoy, Türkiye’nin ABD’yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Ankara ziyaretinde iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ortak mekanizma kurulması kararı alındığını anımsatan Aksoy, “Tillerson’un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Dün düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Binbaşı Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var" demişti.

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