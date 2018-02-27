Pentagon'dan Afrin açıklaması: Türkiye ile diplomatik görüşmeler var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla Suriye'de talep ettiği 30 günlük ateşkese ilişkin, "İhlalleri elbette ki kınayacağız ve şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız ama yine ifade ediyorum, bizim desteğimiz diplomatik bir çözüme yönelik çabalaradır" yorumunda bulundu. Türkiye'yi, sınırları içinde 'aktif isyan bulunan tek NATO ülkesi' olarak nitelendiren Manning, Washington'ın Ankara'nın bu konudaki kaygılarını anladığını belirtti.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var" ifadelerini kullandı.

Haftalık basın toplantısında soruları yanıtlayan Manning, Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki savaşa yönelik BM öncülüğündeki çabaları destekleyeceğini kaydetti. Uzayan saldırı ve çatışmaların Suriye halkının acılarını artırdığını belirten Bakanlık Sözcüsü, ABD'nin söz konusu çatışmanın siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

"Bizim desteğimiz diplomatik çözüme yönelik bir çabadır"

Pentagon'un ateşkesi askeri olarak nasıl destekleyeceğine ilişkin soru üzerine Manning, "Bu siyasi sonuçları elde edecek şekilde destekleyeceğiz" ifadesini kullandı. Manning, Pentagon'un "ateşkesi icra etmek konusunda veya ateşkes ihlalleri konusunda askeri olarak ne yapacağını" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu ihlalleri elbette ki kınayacağız ve şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız ama yine ifade ediyorum, bizim desteğimiz diplomatik bir çözüme yönelik çabalardır."

"Pentagon'un ihlalleri izlemede bir rolü yok"

Toplantıda söz alan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli Binbaşı Rankine-Galloway de "Savunma Bakanlığı'nın ateşkes ihlallerini ve Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinde olup bitenleri izlemede bir rolü yok" dedi.

Ateşkesin ABD operasyonlarını etkilemediğini belirten Manning ise bölgede sadece IŞİD’e odaklandıklarını dile getirdi. Albay Manning, ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye yönetimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına dair de bir bilgisi olmadığını söyledi.

"Türkiye, sınırları içinde 'aktif isyan' bulunan tek NATO ülkesi"

Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda devam eden görüşmelere yönelik bir soru üzerine ise Manning, Türkiye'nin sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını anladığını ifade etti.

Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise Binbaşı Rankine-Galloway cevap verdi. Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var" dedi.