Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şeflerine Afrin bilgilendirmesi
ANKARA (DHA) - ANKARA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi" denildi
20 Ocak 2018 22:05
ANKARA (DHA) - ANKARA Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi\" denildi.
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