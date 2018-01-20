Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şeflerine Afrin bilgilendirmesi 

ANKARA (DHA) - ANKARA Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi\" denildi.