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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şeflerine Afrin bilgilendirmesi 

  ANKARA (DHA) - ANKARA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi" denildi

20 Ocak 2018 22:05

 

ANKARA (DHA) - ANKARA Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"ABD, İran ve RF Büyükelçilikleri Misyon şefleri (Büyükelçi ve Maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi\" denildi. 

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