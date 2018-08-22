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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Danıştay'ı skandal bir karara imza atmıştır

Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştay'ı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha im

22 Ağustos 2018 16:36

Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Yunanistan Danıştay\'ı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı\'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır\" dedi.

Yunanistan\'da Danıştay\'ın FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine Türkiye\'den tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay\'ının skandal bir karara imza attığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: 

\"Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır.

Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.\"

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