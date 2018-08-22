Dışişleri Bakanlığı: Venezuela'da meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendik

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Venezuela\'da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago\'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik\" denildi.

Latin Amerika ülkesi Venezuela\'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Venezuela’da meydana gelen ve aynı zamanda Trinidad ve Tobago\'da da hissedilen güçlü depremi üzüntüyle öğrendik. Depremde şimdiye kadar can kaybı veya yaralı olmaması tesellimizdir. Türkiye, depremden etkilenen ülkelerle dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır.\"