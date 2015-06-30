Dışişleri Bakanlığı: Uygur Türkleri ile ilgili kaygılarımızı Çin Ankara Büyükelçiliği'ne ilettik

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Türkistan olarak bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin yasaklandığına dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Toprak bütünlüğüne, istikrarına, huzur ve güvenliğine önem atfettiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen bahse konu haberlerden duyduğumuz derin kaygı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmiştir" denildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin yasaklandığına dair haberler kamuoyumuzda üzüntüyle karşılanmıştır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Toprak bütünlüğüne, istikrarına, huzur ve güvenliğine önem atfettiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nden (ÇHC) gelen bahse konu haberlerden duyduğumuz derin kaygı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Çin, Doğu Türkistan olarak bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanların dini özgürlüklerini kısıtlayarak, bölge halkını baskı altında tutuyor. Ülkenin batısındaki bölgede artan gerilim ve şiddet eylemleri nedeniyle son yıllarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Çin yönetimi, eylemleri 'terör saldırısı' olarak niteliyor ve 'radikal İslamcı örgütleri' sorumlu tutuyor. Yurt dışındaki insan hakları örgütleriyse, Uygurlar üzerinde giderek artan dini ve kültürel baskıların şiddet eylemlerine yol açtığını belirtiyor.

Uluslararası gözlemciler ya da yabancı gazetecilerin iddiaları araştırmak üzere bölgede bağımsız çalışmasına ise izin verilmiyor. Çin yönetimi son olarak, Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslüman parti üyeleri, kamu personeli, öğrenciler ve öğretmenlerin oruç tutmasını, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yasakladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları oruç yasağına tepki göstermiş, oruç yasağına uymadığı gerekçesiyle öldürüldüğü öne sürülen Uygur Türkleri için Türkiye'nin birçok yerinde gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.