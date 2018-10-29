Dışişleri Bakanlığı terörist Kufodinas'a izin verilmesine tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, \"Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas\'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz\" denildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan\'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin verilmesi kınandı. Açıklamada, \"Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz\" denildi.

ANKARA,(DHA)