Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'u sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz 

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos\'un Türkiye\'ye yönelik ifadeleri hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: \"Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos\'un, \'Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…\', \'Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…\' şeklinde ülkemize yönelik açıklamalarda bulunduğu, dün Yunan basınına yansımıştır. Cumhurbaşkanı Pavlopoulos\'u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz.\"

\"ATİNA\'DA BAYRAĞIMIZIN YAKILMASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ\"

Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise, \"Yunanistan\'daki ırkçı bir parti tarafından Atina\'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz\" ifadelerine yer verildi.



