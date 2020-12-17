T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin Sudan kararını değerlendirdi: Uzun süredir arzu ettiğimiz bir adımdı

17 Aralık 2020 23:33

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır. Ülkemiz Sudan'da geçiş sürecine, bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve kardeş Sudan halkının yanında durmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

 

ETİKETLER

hami aksoysudanabd
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24