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Dışişleri Bakanlığı: Sivil kayıp iddiaları hakkında araştırma başlatıldı

ANF, Kandil'in Zergele köyünün TSK uçaklarınca bombaladığı öne sürmüştü

01 Ağustos 2015 22:52

TSK'ya ait uçakların PKK'ya yapılan hava operasyonu kapsamında Kandil'deki Zergele köyünü vurduğu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği iddialarına, Dışişleri Bakanlığı araştırma ve inceleme başlattı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; 

"PKK terör örgütünün lojistik ve koordinasyon amaçlarıyla  kullandığı Zergele kampına  yönelik gerçekleştirilen hava harek?tı sırasında PKK kayıplarının yanısıra sivil kayıplar da meydana geldiği  yönündeki haberler  üzüntüyle karşılanmış  ve haberlerde ileri sürülen iddialar hakkında inceleme ve araştırma başlatılmıştır. En yüksek standartlarda yürütülen hava harek?tı kapsamında tüm hedefler anlık istihbarat raporları doğrultusunda sivillerin bulunmadığına tam kanaat getirilen  alanlardan seçilmekte; sivil kayıplarının yaşanmaması için daima azami gayret özenle sarf edilmektedir."

 

'Zergele teröris kampında üst düzey PKK'lıların mevcut oldukları bilinmektedir'

 

"Bahsekonu Zergele terörist kampında sivillerin bulunmadığı, ancak üst düzey PKK’lıların harek?t sırasında orada mevcut oldukları bilinmektedir. Öte yandan terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı da maalesef bir vakıadır. Herhal?karda gündeme gelen tüm iddialar en geniş biçimde araştırılacak, bu hususta temas halinde olduğumuz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarıyla da ortak bir çalışma titizlikle yürütülecektir.  Bu çalışmalarımız sonucunda elde edilecek bulgular kamuoyuyla en kısa zamanda paylaşılacaktır."

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