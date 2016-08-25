Dışişleri Bakanlığı sınavlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dışişleri Bakanlığı'nın 2010-2013 yılları arasında yaptığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı ve Aday Meslek Memurluğu Sınavı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, sınavlarda usulsüzlük yapıldığı, sınavlara yaklaşık 2 bin kişinin girdiği ve mülakata çağrılan 302 kişi hakkında da daha önce idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Konsolosluk ve ihtisas memurlarının, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurt dışında temsil görevi yapan diplomatik memurlar, meslek memurlarının ise Dışişleri Bakanlığı'nın 6004 sayılı Teşkilat Kanunu'nda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurt dışında görev yapan diplomatik memurlar olduğu belirtildi.