Dışişleri Bakanlığı, polis şiddetini kınadı: Göstericilere müdahaleleri kaygı verici

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Avrupa Birliği ve uluslaraası sivil toplum örgütleri tarafından toplanma hakkının kısıtlanması ve polisin eylemcilere yönelik sert müdahaleleri sebebiyle sıklıkla eleştirilen Türkiye, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen yakıt fiyatları protestolarında güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da gerçekleştirilen eylemlere ve polisin eylemcilere yönelik müdahalesine ilişkin bir soruya, ""Fransa'da akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından son dönemde çok sayıda şehirde sokak gösterileri düzenlenmektedir. Son olarak dün (24 Kasım) Paris'te yapılan gösterilerde şiddetli olaylar yaşanmıştır. Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa’daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir" cevabını verdi.

Aksoy, şöyle devam etti: "Demokrasilerde diyaloğun gerekliliğine inanıyor, olayların en kısa sürede yatışması için itidal çağrısında bulunuyoruz. Gösterilerin demokratik standartlara uygun, barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi, sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi ve Fransa’da yaşayan Türk toplumunun güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin Fransız makamlarınca süratle alınması öncelikli beklentilerimizdir. Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızı gösteri alanlarından uzak durmaya, herhangi bir şekilde güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmama konusunda özen göstermeye davet ediyoruz."

Fransa’da yüksek yakıt fiyatları nedeniyle başlayan ve göstericilerin arabalarda bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘Sarı Yelekler protestosu’ adını alan eylemlere yüz binlerce kişi katıldı. Fransa’nın ardından Belçika’ya da sıçrayan gösterilerle ilgili olarak hükümet, protestolara sert bir şekilde karşılık verileceğini açıkladı.