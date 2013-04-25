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Türk Dışişleri'nden Obama'ya tepki: Tarihi gerçekleri çarpıttı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Obama'nın 24 Nisan açıklamasının, 'tarihi gerçekleri çarpıtmasından' dolayı 'esefle karşılandığını" belirtti

25 Nisan 2013 02:08

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları ile ilgili geçen sene olduğu gibi bu yıl da "büyük felaket" ifadesini kullanan ABD Başkanı Barack Obama'ya tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamayı esefle kınıyoruz" denildi.

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 olaylarının anıldığı 24 Nisan'a yönelik yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Obama'nın bu açıklaması Türkiye'nin tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın "tarihi gerçekleri çarpıtmasından" dolayı "esefle karşılandığını" belirtti.

Açıklamada, Obama'nın, Türkler ile Ermenilerin ortak tarihlerinin acılı bölümüne ilişkin anlaşmazlıkta, bu sene de Ermeni görüşlerini yansıtan tek yanlı bir yaklaşım sergilediği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamayı her bakımdan sorunlu buluyor ve esefle karşılıyoruz. Tartışmalı tarihi olayları iç siyaset dinamiklerinin etkisiyle tek taraflı bilgi ve seçici bir adalet duygusuyla yorumlayan bu tür açıklamalar Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdikleri gibi, Türkler ile Ermenilerin adil hafızaya ulaşmalarını da zorlaştırmaktadır.

ABD gibi önemli bir müttefikimizden beklentimiz, sorunu daha da derinleştirmek değil, çözüme yönelik yapıcı katkılar sunmak ve konunun tarafsız ve bilimsel şekilde araştırılmasından kaçınan Ermeni tarafını daha gerçekçi ve uzlaşmacı olmaya cesaretlendirmektir."

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan acıların ortak olduğunun ve döneme ilişkin hatıraların en az Ermeniler kadar Türk halkı bakımından da hassasiyet taşıdığının bilinmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Tarihin doğru anlaşılmasını engellemeye çalışan önyargılı müdahalelere rağmen Türkiye, konuya özgüvenle ve açık fikirlilikle bakmakta, gerçeğin tüm yönleriyle araştırılmasını istemektedir" ifadesi kullanıldı.

 

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