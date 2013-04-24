Obama 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 olaylarının anıldığı 24 Nisan'a yönelik yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Geleceğe ilerlemek, geçmişin gerçekleriyle hesaplaşmadan yapılamaz. Bu yolu seçen Ermeni ve Türkleri kutluyoruz ve birçoğunun daha bu yolu seçeceğini umuyoruz" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Obama yazılı açıklamasında, "Bugün, 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden biri olan Meds Yeghern'i anıyoruz. Bunu yaparak, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde acımasızca katledilen ya da ölüm yürüyüşüne zorlanan 1.5 milyon Ermeninin anısını onurlandırıyoruz" ifadesini kullandı.

"1915 yılında neler olduğuna dair kendi görüşlerimi tutarlı şekilde ifade ettim" diyen ABD Başkanı Barack Obama, buna dair görüşünün değişmediğini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık koltuğuna oturmadan önce 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmişti.