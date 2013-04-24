T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

Barack Obama, 1915 olaylarının yıldönümünde yaptığı açıklamada, 'soykırım' ifadesini kullanmadı

24 Nisan 2013 19:54

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 olaylarının anıldığı 24 Nisan'a yönelik yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Geleceğe ilerlemek, geçmişin gerçekleriyle hesaplaşmadan yapılamaz. Bu yolu seçen Ermeni ve Türkleri kutluyoruz ve birçoğunun daha bu yolu seçeceğini umuyoruz" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Obama yazılı açıklamasında, "Bugün, 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden biri olan Meds Yeghern'i anıyoruz. Bunu yaparak, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde acımasızca katledilen ya da ölüm yürüyüşüne zorlanan 1.5 milyon Ermeninin anısını onurlandırıyoruz" ifadesini kullandı.

"1915 yılında neler olduğuna dair kendi görüşlerimi tutarlı şekilde ifade ettim" diyen ABD Başkanı Barack Obama, buna dair görüşünün değişmediğini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık koltuğuna oturmadan önce 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmişti.

 

ETİKETLER

barck obamaabdbaşkanlıkbüyük felaketermenitürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24