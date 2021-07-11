Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı: Batı Trakya Türk Azınlığı'nın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim edilsin

Dışişleri bakanlığı, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a Twitter adresinden yapılan çağrıda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Batı Trakya Türk Azınlığı'nın en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz."