Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin tüm yetkilerini dondurmasından "derin endişe duyduklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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