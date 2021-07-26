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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması

26 Temmuz 2021 11:39

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin tüm yetkilerini dondurmasından "derin endişe duyduklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, hükümeti görevden aldı ve parlamentonun yetkilerini dondurdu

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:
 

"Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz.

Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.

Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

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