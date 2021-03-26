T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır halkına başsağlığı mesajı

26 Mart 2021 20:10

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Sohac vilayeti Tahta bölgesinde bugün meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN: Mısır'da tren kazası: 32 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri bakanlığımısırkazatren kazası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24