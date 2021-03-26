Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Sohac vilayeti Tahta bölgesinde bugün meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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