Mısır'da tren kazası: 32 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

AFP'nin aktardığı habere göre, Mısır'ın Sevhac kentinde iki yolcu treni çarpıştı. Çarpışmada bir trenin iki vagonu dağılırken bir vagon da ters döndü.

Mısır Sağlık Bakanlığı, kazada 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 66 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kazanın neden kaynaklandığı henüz belirlenmedi. Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi çarpışan iki treninde çok yüksek hızda gitmediğini söyledi.

Kuzey Afrika'daki en eski ve en büyük demir yollarından birine sahip olan Mısır'da tren kazaları sık yaşanıyor. 2017 yılına dair resmi veriler, bir yılda 1793 tren kazası kaydetmişti.