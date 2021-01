Dışişleri Bakanlığı'ndan Maradona için taziye mesajı: Huzur içinde yatsın

Dışişleri Bakanlığı, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan taziye defteri için Arjantin'in Ankara Büyükelçiliğine başsağlığı mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın imzasıyla Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'ne gönderilen taziye mesajında "Olağanüstü becerilere sahip bir sporcu olarak, insan başarısının sınırlarını yeni zirvelere taşıdı ve dünyanın her yerinden milyonlarca futbol taraftarına unutulmaz sevinç anları yaşattı. Her zaman hatırlanacak. Ruhu şad olsun, huzur içinde yatsın" denildi.

Maradona'nın ailesine, Arjantin halkına ve hükümetine taziye sunulan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Futbola birçok yönden benzersiz katkılarda bulundu. Kendinize inandığınızda ve ideallerinizin gerçekleşmesi için bedeninizi, kalbinizi ve zihninizi adadığınızda her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Olağanüstü becerilere sahip bir sporcu olarak, insan başarısının sınırlarını yeni zirvelere taşıdı ve dünyanın her yerinden milyonlarca futbol taraftarına unutulmaz sevinç anları yaşattı. Her zaman hatırlanacak ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek efsaneler arasında hak ettiği yeri alacağına şüphe yok. Ruhu şad olsun, huzur içinde yatsın."