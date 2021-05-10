Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı: Saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz. "

Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştüğü kaydedildi.

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