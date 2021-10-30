Dışişleri Bakanlığı’ndan Hampig Sasunyan kararına tepkisi: Vahim bir hata

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1982'de Türkiye'nin Los Angelese Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılarak sınır dışı edilmesini “terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüklerini” belirterek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan’ı öldüren Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğini öğrendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır. Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”