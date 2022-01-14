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Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin açıklama

“Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır”

14 Ocak 2022 15:10

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da bir araya gelmiştir.

Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir."

Ermenistan ile Türkiye ilişkilerini normalleştirmek için geçen sene özel temsilciler atamıştı. Özel temsilcilerin bugün Moskova’da gerçekleştirileceği görüşmelerin ardından, ülkeler arasında durdurulan uçuşların da İstanbul-Erivan seferleri ile şubat ayı başında başlaması bekleniyordu.

TIKLAYIN - Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme için görüşecek heyetler Moskova'da
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