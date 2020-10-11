Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yayımlanarak Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşerek Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz'' denildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştüğü ve Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istediği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.



Çatışma bölgesine 100 km. mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek dokuz sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir.



Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır."