Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi'ne tepki: Dışişleri Bakanları Konseyi'nde alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart tarihli Türkiye kararlarını "mesnetsiz" olarak nitelendirdi ve "tümüyle reddettiklerini ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla ülkemize yönelik kalıplaşmış ithamlarını sürdürmekte ısrar etmesinin, dost ve kardeş Arap halkları nezdinde karşılığı bulunmadığını esasen Arap Ligi üyeleri de gayet iyi bilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üye ülkeler arasında şeffaf bir müzakere süreci yürütülmeksizin, çeşitli çevrelerin empoze etmesi sonucunda kabul edilen bu tür kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduğu görülmektedir.

Türkiye, ilkeli ve kararlı tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biridir. Arap ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması ile siyasi birliklerinin tesisi bölgeye yönelik en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Arap Ligi’ni, asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz."

Arap Ligi kararında ne vardı?

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 3 Mart Arap Birliği Bakanlar Komitesi toplantısında "kardeş Arap ülkelerinin topraklarında Türk askeri güçlerinin varlığını içeren Türk müdahalelerinin devamını reddedildiğini" söyledi.

Şükri, “Siyasi çözüm, Türk müdahaleleri başta olmak üzere tüm Suriye topraklarından yabancı güçlerin hepsinin çekilmesi ve alevleri sadece Suriye’de değil tüm bölgede her şeyi yakmak için yayılan terör örgütlerini bozguna uğratmak için yorulmak bilmeyen bir çalışma ile ilerlemelidir” diye konuştu.

Arap Birliği Konseyi’nin 155. toplantısının oturum aralarında bakanlar düzeyinde yapılan zirvede, "Türkiye’nin bazı Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalelerine yönelik iddialar" görüşülmüştü.

Arap Birliği Genel Sekreterliği’ne ikinci dönem için aday gösterilen ve oybirliği ile yeniden seçilen Ahmed Ebu Gayt toplantıdan sonra, “İran ve Türkiye’nin müdahalelerini inceleyen komiteler bir araya gelerek, komşu ülkelerin Arap işlerine müdahalesini reddeden önceki tutumlarını bir kez daha vurguladı” dedi.