Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki protestolara ilişkin açıklama: ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin kongre binasını basmasına ve protestolarına ilişkin "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."

TIKLAYIN | Trump destekçileri, ABD seçimlerini resmileştirmeyi görüşen Kongre'nin kapısına dayandı: Kapitol kilit altına alındı!

TIKLAYIN | ABD'de seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri Kongre'yi bastı; işte o tarihi anların görüntüleri