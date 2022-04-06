T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'nda yeni görevlendirmeler: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi oldu

06 Nisan 2022 14:51

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu.

Rıza Hakan Tekin, Kopenhag; Bekir Uysal, Brüksel; Mehmet Paçacı ,İslamabad büyükelçisi olarak atandı.

Atama kararları daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:

Hırvatistan/Zagreb Yavuz Selim Kıran

Belçika/Brüksel Bekir Uysal

Letonya/Riga Şule Öztunç

Finlandiya/Helsinki Deniz Çakar

İsveç/Stokholm Yönet Can Tezel

Danimarka/Kopenhag Rıza Hakan Tekin

Meksika/Meksika İlhan Kemal Tuğ

Avusturya/BM Viyana DT Levent Eler

Fas/Rabat Ömer Faruk Doğan

Güney Kore/Seul Salih Murat Tamer

Ekvator Ginesi/Malabo Adnan Keçeci

Kongo Demokratik Cumhuriyeti/Kinşasa Hüsnü Murat Ülkü

Pakistan/İslamabad Mehmet Paçacı

Estonya/Tallin Başak Türkoğlu

Gine-Bissau/Bissau Ali Sait Akın

Namibya/Windhoek Feral Çekerek Oruçkaptan

El Salvador/San Salvador Gül Büyükerşen

Gürcistan/Tiflis Ali Kaan Orbay

Bolivya/La Paz Ertan Yalçın

Kamboçya/Punom Pen Ülkü Kocatepe

Zimbabve/Harare Berna Kasnaklı Versteden

Kenya/Nairobi Subutay Yüksel

Venezuela/Karakas Naci Aydan Karamanoğlu

Sudan/Hartum İsmail Çobanoğlu

Moldova/Kişinev Uygar Mustafa Sertel

Filipinler/Manila Niyazi Evren Akyol

Nijer Cumhuriyeti/Niamey Özgür Çınar

Kolombiya/Bogota Beste Pehlivan Sun

Malezya/Kuala Lumpur Emir Salim Yüksel

Ekvator/Kito Makbule Başak Yalçın

Arnavutluk/Tiran Tayyar Kağan Atay

Burundi/Bujumbura Alp Işıklı

Madagaskar/Antananarivo İshak Ebrar Çubukçu

Moritanya/Nuakşot Akif Menevşe

Kuveyt/Kuveyt Tuba Nur Sönmez

Macaristan/Budapeşte Gülşen Karanis Ekşioğlu

 

dışişleri bakanlığızagrebbüyükelçilikatamalar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24