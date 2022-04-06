Dışişleri Bakanlığı'nda yeni görevlendirmeler: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi oldu

Hırvatistan/Zagreb Yavuz Selim Kıran
Belçika/Brüksel Bekir Uysal
Letonya/Riga Şule Öztunç
Finlandiya/Helsinki Deniz Çakar
İsveç/Stokholm Yönet Can Tezel
Danimarka/Kopenhag Rıza Hakan Tekin
Meksika/Meksika İlhan Kemal Tuğ
Avusturya/BM Viyana DT Levent Eler
Fas/Rabat Ömer Faruk Doğan
Güney Kore/Seul Salih Murat Tamer
Ekvator Ginesi/Malabo Adnan Keçeci
Kongo Demokratik Cumhuriyeti/Kinşasa Hüsnü Murat Ülkü
Pakistan/İslamabad Mehmet Paçacı
Estonya/Tallin Başak Türkoğlu
Gine-Bissau/Bissau Ali Sait Akın
Namibya/Windhoek Feral Çekerek Oruçkaptan
El Salvador/San Salvador Gül Büyükerşen
Gürcistan/Tiflis Ali Kaan Orbay
Bolivya/La Paz Ertan Yalçın
Kamboçya/Punom Pen Ülkü Kocatepe
Zimbabve/Harare Berna Kasnaklı Versteden
Kenya/Nairobi Subutay Yüksel
Venezuela/Karakas Naci Aydan Karamanoğlu
Sudan/Hartum İsmail Çobanoğlu
Moldova/Kişinev Uygar Mustafa Sertel
Filipinler/Manila Niyazi Evren Akyol
Nijer Cumhuriyeti/Niamey Özgür Çınar
Kolombiya/Bogota Beste Pehlivan Sun
Malezya/Kuala Lumpur Emir Salim Yüksel
Ekvator/Kito Makbule Başak Yalçın
Arnavutluk/Tiran Tayyar Kağan Atay
Burundi/Bujumbura Alp Işıklı
Madagaskar/Antananarivo İshak Ebrar Çubukçu
Moritanya/Nuakşot Akif Menevşe
Kuveyt/Kuveyt Tuba Nur Sönmez
Macaristan/Budapeşte Gülşen Karanis Ekşioğlu